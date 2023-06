Imkern aus Leidenschaft: Ein Leben für die Bienen

Mittlerweile betreut der ehemalige Polizist neben dem Bienenstand in der Landeshauptstadt mit 20 Bienenvölkern auch weitere Bienenstände in Grafendorf und Zeltschach (Gemeinde Friesach) sowie am Zirbitzkogel in der Steiermark. Von den Bienen der Rasse „Carnica“ (Apis mellifera carnica) werden im Tal beste Sorten wie Blüten- oder Waldhonig geerntet. Oberhalb der Baumgrenze am Zirbitzkogel tragen die Bienen vorwiegend Nektar vom Almrausch (Alpenrose) und von verschiedenen Alpenkräutern ein, die dem Honig eine goldgelbe Farbe sowie ein besonders mild fruchtiges Aroma verleihen.