Konkurrenzkampf um die schlausten Zuwanderer

Einfach mal nachgefragt

„Ich komme aus der Marktforschung. Und gerade Politiker sprechen dieses Thema immer wieder an. Daher wollten wir es mit einer kostenlosen Homepage ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken. Also haben wir alle Abgeordneten des Nationalrats, der Parteien und deren Vertreter in den Bundesländern, die 100 größten Unternehmen Österreichs sowie die wichtigsten Player der Wirtschaftsvertretungen und des Tourismus angeschrieben. Die Frage: Ist Österreich ein Zukunftsland, und wodurch zeichnet sich Österreich konkret aus? Diese Antworten wollten wir veröffentlichen“, so Schulze zur „Krone“. Die Resonanz auf Hunderte Mails: null.