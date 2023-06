Djokovic „nimmt dir die Beine und dann die Seele“!

8. Erfolg bei den All England Championships?

Bereits sehr schnell bietet sich für ihn die Chance, seine Spitzenposition weiter zu untermauern. Zwischen 3. und 16. Juli wird in Wimbledon am „Heiligen Rasen“ um den Titel gekämpft. Sollte Djokovic triumphieren, wäre es sein 8. Erfolg bei den All England Championships und der 5. in Folge. Damit würde er auch die Chance wahren, in einer Saison alle vier Major-Events - die Australian Open hatte er im Jänner gewonnen - für sich zu entscheiden. Rod Laver war das 1969 gelungen. Ende August/Anfang September stehen noch die US Open an.