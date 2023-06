Hohenems plant jetzt für den Aufstieg in Liga zwei

Doch es bleibt kaum Zeit für eine Verschnaufpause. Denn für die Regionalligadritten geht die Saison bereits am 14. Juni mit dem Halbfinale der Vorarlberger Amateurmeisterschaft weiter. Gegner am Mittwoch ist Eliteliga-Meister SC Röthis. Derweil bastelt Tiefenbach bereits an der Kaderplanung für die kommende Saison, wo der Aufstieg in die 2. Liga anvisiert wird. Um darauf bestens vorbereitet sein, geht es Anfang Juli mit dem Trainingsbetrieb wieder los. Steigt doch am 21. Juli bereits die erste ÖFB-Cuprunde.