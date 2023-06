Gastfamilien im Burgenland sind besonders gefragt

Der 16-jährige Nicholas aus Brasilien möchte gerne ab September ein Schuljahr lang Gastschüler im Burgenland sein, um Deutsch zu lernen. Dafür sucht er über die international tätige Schüleraustauschorganisation „Student Travel Schools“ (STS) eine offene und aufgeschlossene Gastfamilie. Im Burgenland gebe es auffallend viele davon - etwa in Neusiedl, Weiden am See, Mattersburg und Eisenstadt, sagt Birgit Meisterl, die Leiterin des Österreich-Büros.