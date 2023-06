Sommernachtskonzert: Warnung an Besucher

Auch in den restlichen östlichen Regionen Österreichs sind zahlreiche Schauer und Gewitter unterwegs. Die Kräftigsten davon im Raum Hartberg. In Kroisegg fielen in der letzten Stunde fast 50 Liter am Quadratmeter, hier kühlte es auch von 22 auf 13 Grad ab. Wie in Eimern schüttet es auch in Wien. Beruhigen wird sich die Lage in den nächsten Tagen nicht - jedenfalls im Osten des Landes. Das Wetter bleibt unbeständig, mit Starkregen ist zu rechnen.