Forscher: Klimapläne der Staaten „wenig glaubhaft“

Die Unterschiede zwischen den Auswirkungen von Temperatursteigerungen in Richtung drei Grad und unter zwei Grad plus gegenüber dem vorindustriellem Niveau könnten kaum größer sein, schreibt das Team um Erstautor Joeri Rogelj vom Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien in seinem Beitrag im Fachblatt „Science“.