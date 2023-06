Marco Schwarz: Ewig lockt „Blacky“ die Streif

Im vergangenen Jänner wär’s beinahe so weit gewesen. Da brannte „Blacky“ nach Platz 6 bei seiner Downhill-Premiere in Wengen förmlich auf den Mausefalle-Wahnsinn. Doch kurz vor der WM bremsten die Trainer den Elan. Im Jänner 2024 wird’s jedoch so weit sein. Beim Marsch hinauf diskutierte Schwarz mit Cheftrainer Marco Pfeifer schon die Linie bei der Steilhang-AusfahrtIm kommenden Winter will der Kärntner (zuletzt 30 von 43 Weltcup-Rennen) ja alles bestreiten.