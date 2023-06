Für Rangnick lässt Bachmann auch Usain Bolt sausen

Der Vierkampf um das Einserleiberl im ÖFB-Team in der EM-Quali gegen Belgien und Schweden ist eröffnet! Erstmals erhält auch Daniel Bachmann in der Rangnick-Ära seine Chance, sich zu empfehlen. Dafür versetzt er auch Legenden wie Totti, Bolt und Co. in Old Trafford, sagte die Einladung zu einem Benefiz-Spektakel der UNICEF in Old Trafford ab. Windischgarsten ist wichtiger, Österreich geht natürlich vor...