Wärmepumpen: „Weg von fossilen Brennstoffen“

Laut einem Bericht der „Bild“ wird in der EU derzeit an schärferen Regeln für Heizungssysteme gearbeitet. Ab 2029 sollen dann beim Einbau neuer Heizungen nur noch Wärmepumpen erlaubt sein, da andere Systeme den vorgegebenen Wirkungsgrad von 115 Prozent nicht mehr erreichen werden. Was die „Krone“-Leser dazu sagen, lesen Sie hier: