Gis-Kontrollor soll bei Anmeldung getrickst haben

Kein Radio und Fernseher

Zwei Wochen später flatterte eine Anmeldebestätigung zur GIS ins Haus. „Wir haben aber kein Radio und unser Fernsehen hat nachweislich keinen Tuner. Also müssen wir nicht zahlen“, so Lettan. „Ich habe noch am selben Tag die GIS telefonisch kontaktiert, eine E-Mail gesandt, in der ich mich auf mein Widerrufsrecht berufen habe und auch das Formular von der Website zur Abmeldung per Einschreiben sofort geschickt“, erzählt der Linzer.