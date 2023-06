Orthopädie bis TCM Arzt: Alles unter einem Dach

Ramin Ilbeygui führt seit 2008 ein Gesundheitszentrum für Orthopädie in Eisenstadt, seit 2014 ist er auch in Frauenkirchen mit einer Praxis beheimatet. Er wollte aber mehr – was in dem alten Gebäude in der Landeshauptstadt nicht mehr möglich war. Also ist er samt Kollegen und Therapeuten umgezogen und bietet jetzt auf 600 alles was es rund um den Bewegungsapparat gibt.