Fix: Rapid trennt sich von Defensiv-Duo

Wimmer vor Wechsel in die Slowakei?

Beendet ist auch die Zusammenarbeit mit Innenverteidiger Kevin Wimmer, der in der Gerüchteküche Slovan Bratislava brodelt. Der 30-jährige Oberösterreicher, der im Sommer 2021 nach Hütteldorf gewechselt war, absolvierte seither exakt 50 Pflichtspiele, darunter 20 in der abgelaufenen Saison, für Rapid und erzielte je ein Tor in der Liga und im Cup.