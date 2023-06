Linzer Gericht entscheidet in Unimarkt-Streit

Mehrere Polizeieinsätze

Für Hametner inakzeptabel: „Es ist nicht nachvollziehbar, wem welche Waren gehören, und wie es jetzt weitergeht. Diese Unklarheit ist nicht gut“, beklagt der Familienvater, der in Leonding auch als FPÖ-Gemeinderat tätig ist. Unzählige Telefonate und mehrere erfolglose Polizeieinsätze später ist immer noch keine Einigung in Sicht, nun soll die Justiz entscheiden. Eine Anhörung um eine einstweilige Verfügung soll heute, Dienstag, am Landesgericht Linz stattfinden.