14-jährige Internet-Freundin vergewaltigt

Tatort Internet und echtes Leben: Auf Snapchat und Instagram schrieb ein 20-Jähriger ein erst 14-jähriges Mädchen aus demselben Ort im Bezirk Eferding in Oberösterreich an. Schnell schickte man sich Bilder. Auch ein „Dick-Pic“, also ein Bild seines Penis, sendete der Lehrling - nicht nur an die 14-Jährige, sondern auch an deren Freundin.