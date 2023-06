Las Vegas gewinnt erstes Finalspiel gegen Florida

Die Vegas Golden Knights haben das erste Spiel der Finalserie um den Stanley Cup gewonnen. Das Eishockey-Team aus Las Vegas besiegte am Samstagabend die Florida Panthers in heimischer Halle mit 5:2 (1:1, 1:1, 3:0). Die zweite Partie der Finalserie findet in der Nacht auf Dienstag ebenfalls in Las Vegas statt, bevor sie dann für zwei Spiele nach Florida wechselt.