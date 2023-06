FC Pinzgau sorgte für Überraschung

Einen einzigen Sieg hatte der FC Pinzgau in der Regionalliga West heuer erst gefeiert. Samstagnachmittag legte die Truppe von Trainer Markus Fürstaller nach und schlug den Tabellendritten Hohenems mit 3:2. „Das war ein toller Fight“, resümierte der Übungsleiter. Der in 90 Minuten ein Wechselbad der Gefühle erlebte. Die Gäste gingen bereits nach vier Minuten und einem Fehler von Goalie Kilian Schröcker in Führung. Erst danach wachten die Hausherren etwas auf und glichen, kurz nach einer starken Parade des Schlussmannes, aus. Moritz Eder brachte den Ball im dritten Versuch über die Linie. Damit ging es auch in die Pause.