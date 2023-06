Sirnitzern kommt ihr Wasser bald teuer zu stehen

Wasserknappheit hatte vergangenen Sommer in vielen Kärntner Gemeinden für Probleme gesorgt und die Verwundbarkeit der Wasserversorgung aufgedeckt. So wurde man auch in Sirnitz, einer Ortschaft der Kärntner Gemeinde Albeck, aktiv. Weil sich die Einwohner aber für Jahrzehnte über relativ niedrige Wassergebühren freuen konnten, gibt es nun kaum Rücklagen für die dringend notwendige Sanierung, die Anfang 2024 starten soll.