33 Schändungen, aber keine Täter

Was unseren Vätern der Jud, ist für uns die Moslembrut“. Oder auch: „Türk und Jud, giftig’s Blut.“ Mit derart menschenverachtenden Parolen verunzierten Unbekannte in der Vergangenheit in meterhohen Lettern die Außenmauer der KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Allein seit 2012 gab es hier 33 Schändungen – keiner der Täter konnte bisher überführt werden.