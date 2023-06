Wien: Sportstudent filmte Kinder in Badkabinen

Berufswunsch im Umfeld von Umkleidegarderoben

„Er steht auf weibliche Jugendliche mit pubertierendem Körperschema und weiß, dass er ein Leben lang Hilfe brauchen wird“, sagt Verteidiger Sascha Flatz. Seit 2022 ist sein Mandant in Therapie. Der Verurteilte will im Leistungssport arbeiten. Für Betretenheit im Saal sorgt der Berufswunsch des Angeklagten: „Ich wollte in der Trainingstherapie arbeiten. Das wird nicht mehr gehen. Ich denke jetzt in Richtung Leistungssport-Beratung.“ - Besorgniserregend, denn kaum wo gehören Umkleidekabinen mehr zum Alltag als im Spitzensport.