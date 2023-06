Versuchter Frauenmord in Fitnessstudio vor Gericht

Trainierende vertrieben mutmaßlichen Täter

Der zum Tatzeitpunkt 27-Jährige soll seine Frau im Vorfeld zumindest zweimal mit dem Umbringen bedroht haben. Er schickte ihr etwa kurz vor der Tat am 21. Dezember 2022 eine Chatnachricht, die die 28-Jährige stark beunruhigte. Als sie dann ihren Mann, den sie eigentlich in einer Suchtklinik wähnte, auf dem Parkplatz vor dem Fitnessstudio stehen sah, rief sie die Polizei. Den von einer Beamtin am anderen Ende der Leitung erhaltenen Rat, Anzeige zu erstatten, konnte sie nicht mehr umsetzen: Wenige Minuten später tauchte der Mann in den Räumlichkeiten des Fitnessstudios auf, zog ein Messer und stach auf seine Frau ein. Trainierende kamen zu Hilfe und attackierten den Angreifer mit Hanteln. Er ließ schließlich von der Frau ab und flüchtete, wurde aber wenig später festgenommen. Laut Polizei war er betrunken und stand unter Drogen.