Kehrmaschine kracht auf Autobahn in Lärmschutzwand

Ein Reifenplatzer hat am Donnerstag auf der A 25 (Welser Autobahn) im Gemeindegebiet von Pucking eine Unfalltragödie ausgelöst. Ein 55-Jähriger aus Luftenberg kam in Folge mit seiner Kehrmaschine von der Autobahn ab, krachte gegen die Leitschiene und eine Lärmschutzwand. Der Mann wurde schwer verletzt in seiner völlig deformierten Führerkabine eingeklemmt.