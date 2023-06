Das Sänger-Duo Edmund geht auf „Leiwand Tour“

„Die Liebe ist nicht so einfach, wie man es sich wünschen würde“, sagen Roman Messner und Markus Kadensky. Als Duo Edmund besingen sie in feinstem Wiener Dialekt Beziehungen, die nicht immer so einfach sind. Sie schreiben aber auch Songs über das Scheitern, das Wiederauferstehen und viele Dinge, die das Leben halt ausmachen.