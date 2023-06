Von Natur und Menschenhand geformt

Labiles Gestein abgesprengt

Die Wanderwege mussten erneut gesperrt werden und es wurde eine großräumige Neuterassierung des Straßenverlaufs beschlossen. Ein Jahr nach diesem Ereignis wurden an die 17.000 Kubikmeter an labilen Gesteinsmassen in der Schluchtwand abgesprengt, damit abermals mit dem Neubau der Brücke gestartet werden konnte. Bis heute finden in der Rappenlochschlucht Bauarbeiten statt. Das trägt nicht unbedingt zum Flair bei, wird über lange Sicht aber die Sicherheit künftiger Besucher erhöhen. Nach den vielen Starkregentagen im heurigen Frühjahr haben sich zudem große Mengen an Sand und Geschiebe im ansonsten grün schimmernden Staufensee angehäuft. Die Klamm befindet sich stetig im Wandel und zeigt fast jedes Jahr eine neue Facette. Naturgewalten und Menschenhand haben ihre Spuren hinterlassen, weshalb kein Ausflug in die Schlucht wie der vorherige ist.