Ina Regen in Linz: Laut, leise und leiwand

Teils wirkte es so, als ob sie ihre Karriere selbst nicht fassen kann: „Niemand kannte mich, jetzt bin ich so etwas wie ein Popstar.“ Und der war in Linz auch so etwas wie ein Psychologe. „Bleibt neugierig und jagt euren Träumen nach“, riet die 38-Jährige, die das Publikum nach zwei Stunden zu den Klängen von „Wannabe“ von den Spice Girls entließ. Ganz nach dem Motto ihres Liedes „JoNaEh“: „Samma bitte bissi leiwand.“