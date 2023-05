„Erdogans AKP ist nationalistisch-autoritär“

Erdoğan, aber auch die AKP selbst, wurden Anfang der Nullerjahre vom Saulus zum Paulus, Erdoğan in einigen internationalen Medien sogar „Man of the Year“. Seine Partei habe sich aber zuletzt wieder geändert: Die AKP war früher eine gemäßigt-islamistische Partei, nun ist sie aber nationalistisch und autoritär geworden. Erdoğan selbst habe auch seinen einst positiven Zugang zur EU verloren und eine Abkehr vollzogen. Güngör prophezeit eine kontinuierlich hohe Inflation für die Türkei, und auch die Landeswährung Türkische Lira werde weiter abgewertet werden.