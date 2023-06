Der Bauern Freud und Leid mit dem Milchpreis

Egal ob Käse, Butter oder das „Weiße Gold“ selbst - die Beliebtheit von Milchprodukten war und ist in den vergangenen Jahren ungebrochen. Das zeigt auch eine Statistik der Agrar Markt Austria (AMA). So stieg die Menge der verkauften Milch und Milchprodukte in Österreich seit dem Jahr 2018 von damals 587.852 Tonnen auf 599.187 an.