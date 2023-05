Mut, Kraft, Ausdauer und eine Gaude zu Pfingsten

Reiterspiele

„Reiterspiele gab es immer schon, im alten Rom, im Mittelalter, aber in dieser Art sind sie nur im Gailtal bekannt“, erklärte Volkskundler Siegfried Kogler in der „Krone“-Reihe „Volkskultur in Kärnten“. Der Kustos im Gailtaler Heimatmuseum in Schloss Möderndorf verwahrt dort ein außergewöhnliches Bild: „Den Holzstich aus 1880 betitelte der Künstler mit ,Ein Volksfest im Gailthal’. Vermutlich hatte er nach Erzählungen gearbeitet, denn dass Mädchen jemals beim Kufenstechen mitgeritten sind, ist nicht überliefert. Aber wer weiß, wie sich die rituelle Praxis noch ändern wird.“