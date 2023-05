Massenschlägerei und Schüsse vor Linzer Nachtklub

Aufgebrachte Augenzeugen wählten am Sonntag um 2.15 Uhr den Notruf und gaben an, dass es vor einem Linzer Nachtlokal zu einer brutalen Auseinandersetzung gekommen sei. 20 bis 30 Personen - hauptsächlich Serben und Albaner - sollen an einer Massenschlägerei beteiligt gewesen sein.