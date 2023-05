Irre! Deutschland erreicht gegen USA das FINALE

Die US-Amerikaner gingen gegen die Deutschen durch einen Doppelschlag von Alex Tuch (2.) und Rocco Grimaldi (4.) früh in Führung, doch das DEB-Team schlug noch im ersten Drittel zurück. Frederik Tiffels gelang zunächst der Anschlusstreffer (13.), Maksymilian Szuber bewerkstelligte kurz darauf den Ausgleich (17.). Michael Eyssimont brachte die „Stars and Stripes“ wieder in Front (29.).