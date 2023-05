„In Monaco ist der Ferrari besser als Red Bull“

Nun geht es in Monaco weiter. Red Bull hat bisher alle Rennen gewonnen. Die Frage kann eigentlich nur sein: Wer gewinnt: Max Verstappen oder Sergio Perez, der König der Stadtkurse?

Monaco ist speziell! Wir gehen nur als Mitfavorit ins Rennen. Für mich ist Charles Leclerc der große Favorit. Er lebt dort, er ist ein Qualifying-Spezialist, und was noch für den Ferrari spricht: Der Ferrari ist besser bei langsamen Kurven als der Red Bull, und die Strecke in Monaco besteht hauptsächlich aus langsamen Kurven.