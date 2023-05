Karmasin-Anwälte werden Schuldspruch bekämpfen

Erleichterung über Freispruch

„Frau Doktor Karmasin nimmt mit einer gewissen Erleichterung den Freispruch vom Vorwurf des Betruges zur Kenntnis. Letztendlich hat das Erstgericht ihren diesbezüglichen Standpunkt vollinhaltlich geteilt. Der zurückzuzahlende Betrag wurde vom Gericht mit rund 40.000 EUR festgestellt, so gesehen hat Frau Dr. Karmasin sogar mehr als 30.000 EUR zu viel an die Republik Österreich überwiesen“, leitet Verteidiger Norbert Wess in seiner Stellungnahme ein.