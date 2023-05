Sonja Klima: „Tiere sind wichtiger als Politik“

Seit über einem halben Jahr ist Sonja Klima bei Gut Aiderbichl als Global Communications Managerin an der Seite von Ober-Aiderbichler Dieter Ehrengruber in Amt und Würden. Insgesamt umfasst das Tierrefugien-Universum 31 Höfe mit 6000 Tieren. Dazu gehört auch das Schimpansenrefugium in Gänserndorf (NÖ). Das besuchte die ehemalige Hofreitschulen-Chefin just an ihrem Geburtstag. Es war ein Runder, ihr 60er.