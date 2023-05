Gams, Steinbock, Schneehuhn & Co. in Bedrängnis

Nationalpark-Ranger Markus Lackner gab Einblicke in die Entwicklung, Analyse und Zukunft des Gamswildes in Heiligenblut am Großglockner und Wildbiologe Gunther Gressmann ergänzte zum Thema Steinwild. Gerald Muralt von der Kärntner Jägerschaft sprach über Änderungen in der Jagd in Kärnten durch neue Herausforderungen und Wildbiologin Veronika Grünschachner-Berger fürchtet mittlerweile um die Existenz der heimischen Raufußhühner. Amtstierarzt und Jäger Armin Deutz erklärte dann noch die Wildkrankheiten im Alpenraum, die mittlerweile den Wildtieren ordentlich zu schaffen machen.