Jetzt muss „Plan B“ für den Kasberg kommen

Schlechte Nachrichten für alle Fans des Skigebiets am Kasberg: „Uns wurde seitens der Eigentümer-Gemeinden der Almtal-Bergbahnen mitgeteilt, dass es leider keine Bewegung bei den betroffenen Grundbesitzern gibt. Es wird jetzt von den Eigentümer-Gemeinden ein Tourismus-Masterplan für die gesamte Region Almtal - Kasberg in Auftrag gegeben. Das Land OÖ wird sich an den Kosten dieses Masterplans finanziell beteiligen“, heißt es seitens des Büros von Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner auf Nachfrage der „Krone“. Das heißt, dass die Chancen auf einen Skibetrieb im kommenden Winter gering sind.