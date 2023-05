Glasscherbe in Hals gerammt: 15 Jahre Gefängnis!

K. wollte verhindern, dass das Opfer die Polizei holt

Rene K. behauptete, dass er Daniel S. nichts Böses gewollt habe. Er hätte ihm nur sein Handy aus der Hand schlagen wollen. Denn: Daniel S. sei auf dem WC von einem Anderen geschlagen geworden. Als der stark alkoholisierte S. dann vor dem Lokal die Polizei gerufen hatte, seien K. die Nerven durchgegangen. Er habe angesichts seiner Vorstrafen Angst gehabt, fälschlicherweise beschuldigt zu werden. „Ich habe das Glas in meiner Hand vergessen“, so K. Keinesfalls habe er Daniel S. töten wollen. Opferanwalt Rieder hielt entgegen: „Für einen Mordversuch braucht es keine Absicht. Es reicht, dass er den Verlauf in der Situation nicht mehr in der Hand hatte und sich damit abfand.“ Denn: Wäre der Schnitt nur minimal anders verlaufen, hätte das Glas wohl die Halsschlagader getroffen und Daniel S. wäre am Gehsteig verblutet. Für Opfervertreter und Anklage schien klar: So wie der Täter es darstellte, kann sich der Vorfall nicht ereignet haben.