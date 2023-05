Soll man sein Profilbild grafisch bearbeiten?

Man könnte auch für eine positive Überraschung sorgen

Ein vielversprechender Beginn einer Beziehung sieht anders aus - es sei denn natürlich, alle beide sind in natura hässlicher als im Netz behauptet, wodurch sich gegenseitige Enttäuschungen aufheben und Vorwürfe erübrigen. Trotz dieser unabwendbaren Spätfolge einer Bilderfälschung im Internet ist der umgekehrte Fall bei der Partnersuche so gut wie nie zu beobachten, obwohl bei genauerem Hinsehen viel für ihn spräche: Nämlich dass sich der Mensch im Netz absichtlich unvorteilhafter darstellt als er tatsächlich ist, um beim späteren Aufeinandertreffen für eine positive Überraschung zu sorgen - und um auf diese Weise zugleich die wahre Liebe zu finden, welche sich nicht mit Äußerlichkeiten abgibt, sondern auch die unattraktivere Sorte Mensch in Kauf genommen hätte.