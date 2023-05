Entfesselte Grabher stürmt ins Rabat-Viertelfinale

Nachdem sich Julia Grabher in ihrer Auftaktpartie beim WTA-250er-Turnier in Rabat (Mar) mit der Belgierin Ysilane Bonaventure ordentlich abrackern und über drei Sätze gehen musste, gab sich die Vorarlbergerin im Achtefinal-Duell mit der Türkin Cagla Buyukakcay keine Blöße und setzte sich in zwei Sätzen nach 1:48 Stunden Spielzeit mit 6:1 und 7:6 (4) durch.