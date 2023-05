SPÖ: Doskozil besserer Parteichef als PRW?

Die SPÖ-Mitgliederbefragung ist vorüber und der Burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil konnte sich knapp vor seinen Mitbewerbern durchsetzen. Pamela Rendi Wagner zog sich mittlerweile von der Parteispitze zurück und wird auch am Parteitag am 3. Juni nicht mehr als Vorsitzende kandidieren. Was denken unsere Leser? Wird Doskozil ein besserer Parteichef sein als Rendi-Wagner? Wir sind gespannt auf Ihre Ansichten und freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!