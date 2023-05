Neues „Billa-Eck“: Drogendeals bei Bim-Haltestelle

In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag will sie von KPÖ-Stadtchefin Elke Kahr wissen, wie sie die sich „zunehmend verschärfende Situation“ in Griff bekommen will. Im Büro der Bürgermeisterin verweist man darauf, dass man ja bereits ein Konzept zur Erarbeitung einer Lösung „im Sinne aller Beteiligten“ in Auftrag gegeben habe. „Aber das funktioniert nicht von heute auf morgen.“