Nase zu, Ohren auf: Im Grazer Kanal wird gejodelt

18 Jodel-Enthusiasten und die „Krone“ trafen sich vor Kurzem beim Grazbach-Kanal und durchstreiften selbigen jodelnd. Wie kommt man auf so eine Idee? Daniel Fuchsberger, „Jodel-Referent“ vom Volksliedwerk, erklärt: „Wir bieten Kurse ja vor allem auf Bergen und Almen an, waren aber auch schon in der Kastner-Tiefgarage, weil dort die Akustik beim Jodeln ganz speziell ist. Jetzt wollten wir mit dem Kurs im Kanal noch einen draufsetzen, denn das Echo und der Hall im Untergrund sind besonders schön.“