Leony: Der neue Stern am deutschen Pop-Himmel

Schlagzeilen sind gut

Provokation als Stilmittel funktioniert im Falle von Leony besser, wenn man dafür ein „Bad Girl“ an der Seite hat. „Als Künstlerin eckt man sowieso sehr schnell an und Schlagzeilen sind doch gut. Ich bin persönlich viel ruhiger und ganz anders als Katja, aber die Kombination aus uns macht es wohl aus.“ Vor zwei Monaten veröffentlichte Leony mit „Somewhere In Between“ ihr lang erwartetes Debütalbum mit den meisten ihrer bislang weithin bekannten Singles, bliebt damit aber noch ein bisschen hinter den hochgesteckten Erwartungen zurück. Stilistisch will sie sich komplett freischwimmen. „Ich will nicht darüber nachdenken, ob ein Song cool genug ist oder in einen Pop-, Indie- oder Dance-Raster passt. Man wächst in dieser Branche von Tag zu Tag. Mit jeder einzelnen Erfahrung. Erst wenn man etwas erledigt hat, weiß man, wohin der nächste Schritt geht. Das ist ungemein spannend.“