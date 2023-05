So teuer war das Begräbnis von Queen Elizabeth II.

Der 8. September 2022 ist in die Geschichtsbücher eingegangen. „London Bridge Is Down“, tönte es in den Gazetten rund um den Erdball - das „Codewort“ für den Tod der Königin. An diesem Tag starb Queen Elizabeth II. nach 70-jähriger Amtszeit. Die ganze Welt trauerte um die Monarchin. Millionen von Menschen verfolgen ihre Beerdigung am 19. September, Tausende erwiesen ihr vor Ort die letzte Ehre. Kürzlich enthüllte die britische Regierung, wie viel dieses Jahrhundertereignis kostete.