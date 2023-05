Die GTI-Szene in Kärnten wird immer ruhiger

Polizeipräsenz sehr hoch

Die eingeschweißten Fans machen weniger Party und legen den Fokus wieder ganz klar auf die Fahrzeuge. Lautes „Gummi-Gummi“ oder illegale Rennen sind zumindest tagsüber Geschichte. „Auch wenn wir nicht viele sind, die Polizei ist immer in der Nähe, ich will nichts riskieren“, verrät ein GTI-Pilot aus Oberösterreich der „Krone“. Wie auch viele Videos in den sozialen Medien zeigen, verlagert sich der „GTI-Spaß“ in die Nacht- und Abendstunden.