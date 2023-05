Nur wenige GTI-Fans zieht es an den See

Dennoch bleibt die Kärntner Polizei aufmerksam. „Die GTI-Fans sind in ihren Entscheidungen sehr spontan. Es zeigte sich am Donnerstag, dass es beim Arneitz und der Tankstelle Mischkulnig zu durchaus zu einem erhöhtem Aufkommen von getunten Autos gekommen ist. Damit haben wir allerdings gerechnet“, schildert Polizeisprecherin Waltraud Dullnig. Gerade mit freundlich werdendem Wetter in den nächsten Tagen, könnten mehr Boliden anreisen. Dullnig: „Wir beobachten natürlich die Sozialen Medien, um die Lage abschätzen zu können.“