Kulinarischer Hochgenuss für Groß und Klein

Das „Krone“-Resümee

Im Großen und Ganzen kann man also sagen: ein Gaumenschmaus vom Feinsten bei der Genussmeile am Hafenfest in der Klagenfurter Ostbucht. Und wer beim Lesen all dieser Leckereien jetzt hungrig geworden ist, hat morgen, Sonntag, noch die Chance, das ein oder andere zu probieren und die vielfältige Alpen-Adria-Schmankerl zu genießen.