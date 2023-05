Auslandstürken wieder zur Wahl aufgefordert

Erdogan gilt vor der zweiten Runde sowohl im Inland als auch im Ausland als Favorit. Am 14. Mai hatte er die absolute Mehrheit nur knapp verpasst. Für die Türkei ist es die erste Stichwahl über die Präsidentschaft in ihrer Geschichte. Vor seinem Herausforderer hatte bereits Erdogan dazu aufgerufen, ihn auch im Ausland zu wählen. „Ich bitte Sie, von Ihrem demokratischen Recht Gebrauch zu machen, indem Sie die Wahltermine in den Ländern, in denen Sie sich befinden, genau verfolgen. Ich erwarte von Ihnen, den Vertretern unserer Nation im Ausland, dass Sie Ihren Willen noch einmal nachdrücklich verteidigen. Ich glaube aufrichtig, dass wir aus dieser Prüfung erfolgreich hervorgehen werden“, sagte Erdogan.