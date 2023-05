Erdogan ruft Auslandstürken zur Stimmabgabe auf

„Sie haben die Kraft der Demokratie gestärkt“

„Wir haben die erste Wahlrunde, an der Sie mit einer Rekordbeteiligung an den Wahlurnen teilgenommen haben, erfolgreich abgeschlossen. Trotz aller Schwierigkeiten haben Sie Ihre Bürgerpflicht auf die beste Weise erfüllt. Sie haben mir und der Republikanischen Allianz große Freundlichkeit erwiesen“, so Erdogan auf Twitter. „Sie haben die Kraft der Demokratie gestärkt.“