Darmstadt fixiert Aufstieg mit Karic und Honsak

Darmstadt-Stürmer Phillip Tietz wurde mit seinem zwölften Saisontor in der 36. Minute zum Matchwinner für die Südhessen, die aber noch nicht Meister sind. Der frühere Altacher Karic (25) spielte am rechten Flügel durch, der ehemalige Salzburg-Kicker Honsak (26) wurde in der 70. Minute eingewechselt. Karic kam in der laufenden Saison auf 27 Liga-Einsätze, Honsak war lange verletzt und erzielte heuer vier Tore in 13 Liga-Partien.