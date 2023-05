Zwischen Wald und Wiese in Ludesch

Eine schöne Runde bietet sich in der Gemeinde Ludesch im Bereich der Lutz an. Vom Sportplatz Allmein führt der Weg zunächst geradewegs am Fluss entlang. Vor den Umbauarbeiten hatte die Lutz steile und hart verbaute Böschungen, die das Gewässer von der umliegenden Landschaft quasi abschnitten. Diese Böschungen wurden abgetragen und verflacht. Durch die Anordnung versteckter Buhnen - das sind Regelungsbauwerke, die quer zur Strömung errichtet werden - wird der Uferschutz garantiert. Die Buhnen stellen Fixpunkte in den Böschungen dar, dazwischen kann das Wasser die Bereiche ungehindert strukturieren.